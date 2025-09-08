Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová dnes odovzdala 623 zmlúv v hodnote 550 miliónov dinárov poľnohospodárskym gazdovstvám z územia Vojvodiny na spolufinancovanie nákupu strojov a vybavenia pre rastlinnú aj živočíšnu výrobu.
Dnes boli uzavreté zmluvy s 511 užívateľmi v rámci súbehu na zlepšenie primárnej výroby rastlinných kultúr a so 112 užívateľmi v rámci súbehu na zlepšenie živočíšnej výroby.
Predsedníčka zdôraznila, že ide o dva najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie súbehy v tomto roku v oblasti poľnohospodárstva, ktorých cieľom je dodatočne motivovať domácich výrobcov potravín, aby obnovili svoje vybavenie a tým zlepšili pracovný proces.
„Pokrajinská vláda každoročne vyčleňuje čoraz viac prostriedkov pre sektor poľnohospodárstva a program podpory na realizáciu politiky rozvoja vidieka, v rámci ktorého sa aj realizujú tieto dva súbehy. Za posledné dva roky sa rozpočet na program podpory poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka zvýšil o 300 miliónov dinárov a teraz dosahuje rekordných 1,3 miliardy,“ zdôraznila predsedníčka Gojkovićová.