O tvorbe tohto akademického maliara, ktorý V sobotu 6. septembra sa v priestoroch ZŠ maršala Tita v Padine konali jubilejné 50. Babinkove stretnutia, ktoré boli ukončené výstavou venovanou výtvarnej a grafickej tvorbe akademického maliara Pavla Čániho. Výstava niesla názov Spomienka na Pavla Čániho, ktorý zomrel 3. januára tohto roku, a o grafikách vystavených v aule školy hovoril jeho blízky priateľ a výtvarný kritik Vladimír Valentík.
„Sprístupniť túto výstavu padinským milovníkom umenia sa organizátori rozhodli z niekoľkých dôvodov, jeden z nich je aj ten, že Pavel Čáni strávil útle detstvo práve v Padine a k nej po celý život mal silné puto a osobitné emócie, ktoré často vyjadroval aj vo svojej tvorbe,“ vysvetlil Valentík a dodal: „Pavel si prial vystavovať v Padine a dnes nás nesmierne teší skutočnosť, že sa nám podarilo splniť jeho prianie, hlboké, intímne, ktoré nikdy verejne neprezradil, a priniesli sme zopár grafík a urobili na jeho spomienku výstavu jeho prác.“
Báseň venovanú Pavlovi Čánimu prečítal tiež jeho dlhoročný kamarát spisovateľ Martin Prebudila.