V sobotu 6. septembra v Jánošíku prebiehal 7. ročník výtvarného tábora v organizácii MOMS Jánošík.
Tohtoročný výtvarný tábor zoskupil 34 účastníkov, predstaviteľov banátskych miestnych odborov Matice slovenskej z Padiny, Kovačice, Vojlovice, Bieleho Blata, Hajdušice a Jánošíka. Okrem nich prítomní boli umelci z Alibunáru, Banátskeho Karlovca a Nového Sadu.
Umelci ako aj predošlé roky tvorili v príjemnom areáli školy na ľubovoľnú tému, po čom nainštalovali aj výstavu z prác vzniknutých na tábore.
Výstava sa uskutočnila v aule Domu kultúry a na slávnostnom otvorení sa prítomným prihovoril Jozef Omasta, predseda MOMS Jánošík, Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, a Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka GIU, ktorá výstavu odborne aj zhodnotila.
Po hosťoch sa slova ujali aj samotní umelci, ktorí mali o výtvarnom tábore iba slová chvály a vyjadrili česť participovať na ňom. Primeranými slovami sa prihovorila aj tunajšia evanjelická farárka Ekaterína Preimanová.
Tohtoročný tábor sa konal vďaka finančnej pomoci ÚSŽZ, Obce Alibunár, NRSNM a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.