Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Japonska Akirom Imamurom, s ktorým hovoril o posilňovaní bilaterálnej spolupráce s dôrazom na nové spoločné projekty, o zvýšení investícií, ako aj o zintenzívnení akademicko-kultúrneho prepojenia.
Vučić zdôraznil úspech EXPO v Osake ako príklad výnimočnej organizácie a logistiky, čo pre Srbsko predstavuje výzvu, inšpiráciu a rámec pre zveľadenie vlastných kapacít v organizovaní a propagovaní inovácií.
Počas rozhovoru zdôraznili aj možnosti posilnenia ekonomických vzťahov cez väčšie japonské investície do infraštruktúry, energetiky, vysokotechnologického sektora a priemyslu, spolu s transferom vedomostí a rozvojom kapacít domácich spoločností.