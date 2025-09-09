Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Demo Beriša sa včera stretol s podpredsedom Pokrajinskej vlády Róbertom Ótottom, s ktorým hovoril o možnostiach posilnenia spolupráce s cieľom zlepšiť postavenie a práva menšín.
Ako sa uvádza v oznámení, v rozhovore sa osobitne zamerali na vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín a zhodli sa, že je dôležité zlepšiť aj výučbu srbského jazyka ako nematerinského jazyka.
Témou stretnutia boli aj zmeny a doplnenia zákona o národnostných radách národnostných menšín a dohodli sa, že budú spolupracovať na hľadaní najlepších riešení.