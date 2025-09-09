Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes po riadnom zasadnutí Sociálno-ekonomickej rady vyhlásil, že vo štvrtok vláda prijme rozhodnutie o pravidelnom zvýšení minimálnej mzdy od 1. januára 2026 na 551 eur, čo predstavuje nárast o 10,1 %.
„Toto je posledné zo stretnutí, ktoré sme mali v uplynulých niekoľkých týždňoch a témou bolo práve pravidelné zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2026. Na zasadnutí vlády vo štvrtok, teda o dva dni, prijmeme rozhodnutie o zvýšení minimálnej mzdy od 1. januára 2026 na 371 dinárov za pracovnú hodinu. To je celkovo 64 554 dinárov alebo 551 eur,“ uviedol Mali na tlačovej konferencii v Paláci Srbsko.
Podľa slov ministerky pre prácu Milice Ðurđevićovej-Stamenkovskej na tomto zasadnutí Sociálno-ekonomickej rady nebol podporený návrh vlády Srbska o zvýšení minimálnej mzdy. Ako povedala, vláda neodstúpi od svojich politických cieľov a od sľubu, ktorý dala občanom.