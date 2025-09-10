Počas druhej svetovej vojny dedinka Jamena prišla o 1 500 svojich občanov – toľko mala obetí. Z nich viac ako 400 bolo odvedených do zlovestného koncentračného tábora v Jasenovci. Práve včerajšou spomienkovou akciou a kladením vencov k pomníku v centre Jameny im občania tejto dediny a hostia zo štátnych inštitúcií a občianskych združení vzdali úctu.
Hold nevinným obetiam a jasenovským mučeníkom kladením vencov vzdali predseda Zhromaždenia obce Šíd Đorđe Tomić, člen Obecnej rady Goran Kovačević, predstavitelia bojovníckych združení a organizácií, tiež Združenia srbsko-ruského priateľstva Šíd a žiaci a profesori Základnej školy Filipa Višnjića. Žiaci pre toto pietne stretnutie k výročiu odvedenia Jamenčanov do tábora v Jasenovci so svojimi učiteľmi pripravili príležitostný literárny program.
Zdroj: Obec Šíd – oficiálna stránka