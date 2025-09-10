V rámci pravidelnej údržby cestnej infraštruktúry zamestnanci VKP Čistoća Stará Pazova očistili cestný smer Stará Pazova – Nové Karlovce. Pozbierali odpad vedľa vozovky a odstránili iné prekážky, ktoré by mohli vplývať na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
Ako uvádzajú z tohto podniku, cieľom aktivít bolo zvýšiť úroveň bezpečnosti v premávke a zabezpečiť plynulý pohyb vozidiel. Tento cestný úsek je veľmi frekventovaný, pretože vedie aj na centrálne smetisko. Často tadiaľ prechádzajú kamióny alebo traktory s vlečkami naloženými odpadom, z ktorých v dôsledku vetra alebo rýchlej jazdy vypadávajú či rozlietavajú sa smeti na vozovku a jej okolie.
Z VKP Čistoća Stará Pazova apelujú na občanov, aby dbali o čistotu a odpad odkladali výlučne na určených miestach. Kompetentné služby budú pokračovať v pravidelnom monitorovaní stavu tohto cestného úseku a podľa potreby aj zasahovať.