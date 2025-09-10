Včera bola v Belehrade podpísaná zmluva medzi Ministerstvom spravodlivosti, Obcou Báčsky Petrovec a Knižnicou Štefana Homolu v Báčskom Petrovci o pridelení finančných prostriedkov na realizáciu projektu na nákup kovových políc.
Ide o prostriedky vo výške 495-tísic dinárov a zmluva o pridelení finančných prostriedkov bola podpísaná medzi Ministerstvom spravodlivosti a Obcou Báčsky Petrovec, kde boli prítomné aj Viera Krstovská, predsedníčka obce, ako aj Vesna Valihorová-Filipovićová, riaditeľka knižnice.
Tieto prostriedky budú využité na zlepšenie kapacít knižnice, čo prispeje k lepšej organizácii a uchovávaniu knižného fondu, ako aj k zlepšeniu služieb pre používateľov.