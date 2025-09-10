Delegácia Hasičského zväzu Srbska na čele s predsedom Draganom Ćapinom uskutočnila pracovnú návštevu Slovenska. V dedine Krašňany sa v priestoroch Dobrovoľného hasičského spolku konalo významné stretnutie s predsedom Asociácie svätého Floriána z Českej republiky, počas ktorého bola slávnostne podpísaná Zmluva o spolupráci. Tá vytvára základ pre ďalšie posilňovanie partnerstva, výmenu skúseností a spoločné aktivity v oblasti dobrovoľného hasičstva.
Delegácia sa zúčastnila aj rokovania v Bratislave, kde sa predseda Hasičského zväzu Srbska Dragan Ćapin stretol s predsedom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Jozefom Smolinským. Diskutovali o doterajších výsledkoch spolupráce a dohodli ďalšie kroky smerujúce k jej rozvoju, najmä v oblasti prevencie a ochrany pred požiarmi, ako aj vo vzdelávaní a výmene skúseností.
V delegácii zo Srbska boli okrem predsedu Ćapina aj predseda Hasičského zväzu Vojvodiny Siniša Šavija, veliteľ Milisav Galić, tajomníčka Hasičského zväzu Vojvodiny Tijana Kuzmanová a predseda Obecného hasičského zväzu Báč Daniel Duranzi zo Selenče.
Celá návšteva predstavuje dôležitý krok v rozvoji medzinárodnej spolupráce a upevňovaní partnerstva, ktoré má prispieť k efektívnejšej ochrane, záchrane a propagácii humánnych a dobrovoľníckych hodnôt hasičstva.