Dnes veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk v Archíve Vojvodiny v Novom Sade udelil Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho riaditeľovi Nebojšovi Kuzmanovićovi za zásluhy v oblasti zveľaďovania srbsko-slovenských kultúrnych a spoločenských väzieb a za propagáciu dejín a kultúry vojvodinských Slovákov v Srbsku.
„Slovenská republika sa rozhodla oceniť prácu Nebojšu Kuzmanovića udelením Medaily za zásluhy a prehlbovanie vzťahov medzi Srbskom a Slovenskom,“ vyhlásil veľvyslanec Pavúk a pri tejto príležitosti ešte raz poďakoval riaditeľovi Kuzmanovićovi za všetko, čo urobil za Slovákov vo Vojvodine.
Kuzmanović poďakoval veľvyslancovi a vláde Slovenskej republiky a dodal, že jeho životnou misiou je už 30 rokov zaoberať sa srbsko-slovenskými literárnymi, kultúrnymi a spoločenskými vzťahmi.
„Je mi veľkou cťou a inšpiráciou, aby som sa dal do nových vzťahov so Slovákmi,“ vyhlásil Kuzmanović a dodal, že vo štvrtok bude prítomný na konferencii a Kongrese Matice slovanských národov v Martine na Slovensku. Zdôraznil, že srbský a slovenský národ majú najlepšie vzťahy na týchto priestoroch, čo je aj dokázané v mnohých prácach, čomu svedčí aj rozhodnutie Slovenska neuznať nezávislosť Kosova.
V rámci tejto návštevy v Novom Sade veľvyslanec navštívil aj hrob Igora Štefánika, brata Milana Rastislava Štefánika, generála, ktorý stál pri zrode Československa.