Nový Sad bude hostiteľom jednej zo štyroch etáp 64. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Preteky cez Srbsko, ktoré od 16. do 19. októbra organizuje Cyklistický zväz Srbska. Primátor Nového Sadu Žarko Mićin zorganizoval pracovné stretnutie s organizátormi, na ktorom boli definované ciele a technické detaily realizácie tohto významného športového podujatia.
„Nový Sad bude aj tento rok hrdým hostiteľom jednej etapy Pretekov cez Srbsko. Táto udalosť má veľký význam pre propagáciu športu a turizmu nášho mesta, ale aj celej krajiny. Ako aj v minulosti, urobíme všetko pre to, aby organizácia prebiehala na najvyššej úrovni a aby sme všetkým účastníkom a hosťom ukázali pohostinnosť a poskytli dobré podmienky pre súťaž. Nový Sad je mimoriadne zameraný na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Máme približne 150 kilometrov cyklotrás, z ktorých asi 50 kilometrov bolo vybudovaných za posledných 13 rokov. Očakávame druhú fázu výstavby trate Nový Sad – Rumenka – Irmovo – Čenej, po jej dokončení budeme mať novú trasu dlhú 20 kilometrov. Okrem toho pokračujeme s dotáciami pre obyvateľov Nového Sadu na kúpu nových bicyklov,“ povedal Žarko Mićin, ktorý sa ako primátor hostiteľského mesta stal aj členom organizačného výboru pretekov.
Predseda Cyklistického zväzu Srbska Dušan Gojić zdôraznil, že cyklisti, rozdelení do viac ako dvadsiatich tímov zo všetkých kontinentov, prejdú po cestách Srbska viac ako 500 kilometrov.