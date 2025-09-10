V Bratislave sa včera uskutočnil 1. ročník Krajanského fóra pod názvom Slovenský učiteľ vo svete – vzdelávanie, identita a budúcnosť.
Podujatie prináša priestor na odbornú diskusiu o postavení slovenského učiteľa v globalizovanom svete, o výzvach a príležitostiach výučby slovenčiny v zahraničí, ale aj o jeho kľúčovej úlohe pri formovaní identity mladých generácií v menšinovom prostredí.
Organizátorom bolo Krajanské múzeum Matice slovenskej v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Program obohatili príspevky odborníkov zo špeciálnej pedagogiky (napr. Autistické centrum Bratislava) a medikov z Lekárskej fakulty UK, ktorí predstavili projekt Nemocnica u medvedíka v Báčskom Petrovci.
Fórum spojilo zástupcov ministerstiev, akademických inštitúcií, krajanských škôl a organizácií a potvrdilo svoje poslanie – prepájať Slovákov žijúcich vo svete, podporovať výmenu skúseností a otvárať témy dôležité pre naše komunity.