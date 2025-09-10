Združenie psychiatrov Srbska pri príležitosti 10. septembra – Svetového dňa prevencie samovrážd – oznámilo, že tento jav predstavuje jednu z najvážnejších verejno-zdravotných kríz našej doby.
„Viac ako 720-tisíc ľudí ročne, čo je počet obyvateľov veľkého mesta, príde o život v dôsledku samovraždy. Ešte približne dvadsaťnásobne viac je pokusov o samovraždu. Tieto údaje jasne ukazujú, že samovražda je jednou z najvážnejších verejno-zdravotných kríz našej doby,“ uvádza sa vo vyhlásení Združenia psychiatrov Srbska.
Podľa oficiálnych údajov Republikového štatistického úradu si v roku 2024 v Srbsku vzalo život 703 ľudí – 535 mužov a 168 žien. To znamená, že denne spáchajú samovraždu v priemere dve osoby.