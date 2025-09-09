Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva oznámilo, že delegácia Srbska, vedená ministrom Draganom Glamočićom, navštívila Univerzitu pre poľnohospodárstvo a lesníctvo v Fu-ťiane, jednu z najprestížnejších vysokých škôl v Číne v oblasti poľnohospodárstva a vied o životnom prostredí.
Univerzita pre poľnohospodárstvo a lesníctvo zároveň predložila návrh poskytnúť dve až tri štipendiá pre študentov zo Srbska.
Minister Glamočić uviedol, že ide o príležitosť pre spoločný rozvoj nových technológií, digitálnych platforiem, pokusných polí a riešení založených na umelej inteligencii s cieľom posilniť konkurencieschopnosť poľnohospodárov v obidvoch krajinách a zvýšiť ich odolnosť proti klimatickým výzvam.