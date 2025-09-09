Počas tohto mesiaca došlo v Srbsku k nárastu nakazených koronavírusom a všetky prípady majú mierne prejavy, uviedla pre RTS riaditeľka Inštitútu Batut Verica Jovanovićová.
Zdôraznila, že bolo zaregistrovaných okolo sto prípadov. Upozornila tiež na sezónu črevných infekcií, ktoré spôsobujú baktérie a vírusy, a zdôraznila potrebu dodržiavania všeobecných preventívnych opatrení.
Jovanovićová vysvetlila, že ide ešte stále o malý počet registrovaných nakazených koronavírusom v porovnaní s minulým rokom a dodala, že všetky prípady majú mierne prejavy.