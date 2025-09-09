Do 2. októbra si milovníci výtvarného umenia môžu pozrieť v Galérii Miry Brtkovej, ktorá pracuje pri Stredisku pre kultúru Stará Pazova, výstavu dvoch autorov z Belehradu. Výstavou sôch z dreva Slobodana Gavrilovića a výstavou kresieb a olejomalieb Relju Stevanovića sa začala novú výstavná sezóna.
Autorov výstavy a početných návštevníkov včera večer na vernisáži najprv privítala a pozdravila Libuška Lakatošová, riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova. Výstavu otvoril Zoran Čalija, člen Umeleckej rady Galérie Miry Brkovej, ktorý aj predstavil autorov a zmienil sa o ich tvorbe.
Slobodan Gavrilović sa vyše dve desaťročia zaoberá výskumom dreva ako materiálu na tvorbu a jeho nevyčerpateľnou silou výrazu. Desať rokov strávil v Prahe, kde tvaroval svoj rozpoznateľný štýl a staval most medzi remeslom a umením. V Českej republike sa zaoberal zhotovovaním drevených klietok pre zvieratá a ako zdôraznil, najväčšou výzvou bolo zhotoviť klietku pre žirafu. Po návrate do rodiska roku 2021 otvoril svoj ateliér – dielňu, kde vznikajú diela spájaním prírodnej krásy dreva a osobného umeleckého výrazu. Ako člen združenia Alumni 23 viackrát vystavoval svoje diela pred belehradským publikom a po prvý raz vystavuje v Starej Pazove. Výstava v Galérii Miry Brtkovej je jeho prvá samostatná výstava v Srbsku.
Relja Stevanović sa čoskoro ocitne na doktorandských štúdiách na Fakulte výtvarných umení Univerzity v Belehrade. Vo svojej tvorbe sa doteraz najčastejšie vyjadroval maliarstvom a kresbou. Počas vzdelávania na základných a master štúdiách získal niekoľko odmien a dve odmeny sa mu dostali pre obrazy aj z Fakulty výtvarných umení. Doteraz sa zúčastňoval na viacerých kolektívnych výstavách v našej krajine a v zahraničí, dielňach a výtvarných táboroch. Aj pre neho je toto prvá samostatná výstava, i keď v tejto galérii už vystavoval na kolektívnej výstave s umelcami z Belehradu.