Sezónny odber obalov, v ktorých boli použité rôzne herbicídy, pesticídy a iné škodlivé plastové obaly v poľnohospodárskych domácnostiach, ale i v družstvách, sa v Báčskom Petrovci, Kulpíne a Hložanoch koná už dlhú dobu. Evidujeme, že tieto pre prírodu nevhodné plastové obaly nezostávajú porozhadzované v chotári, alebo na petrovskej skládke, ktorá beztak často horí a dym z nej otravuje okolie, ale buď sa recyklujú alebo eliminujú prijateľným ekologickým spôsobom v zahraničí.
Tohto roku Obec Báčsky Petrovec v júni organizovala prvú akciu zberu takýchto obalov a obecná inšpektorka pre ochranu životného prostredia Tatiana Milina Turanová vtedy s potešením konštatovala, že sa vyzbieralo viac ako 3,5 tony toxických obalov, koľko sa vôbec vmestilo do kamióna s prívesom.
Včera zorganizovali aj druhú akciu a spolu so združením zahraničných výrobcov chemických postrekových výrobkov SECPA zase vyzvali poľnohospodárov, aby priniesli ďalšie zozbierané plastové obaly. Počas predpoludnia sa zozbieralo ďalších viac ako pol druha tony fliaš, pokým veľký nákladný kamión s vlečkou zopár hodín pobudol na vopred určených miestach najprv v Kulpíne, potom aj v Petrovci a napokon i v Hložanoch.
Turanová neprestajne opakuje a upozorňuje spoluobčanov, že takýmto konaním si zachovávame čistejšie a zdravšie prostredie a odpad nám organizovane odnesú z prostredia zdarma. Vrecia pre ďalšiu akciu, o ktorej načas dajú vedieť, záujemcovia si môžu zabezpečiť v budove obce.