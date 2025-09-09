Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny oznamuje, že všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí dnes darujú krv, bude vykonaná bezplatná biochemická analýza krvi.
Presnejšie, skontrolovaný bude kompletný krvný obraz, CRP, cukor, ALT, GGT, močovina, kreatinín, kyselina močová, železo a lipidy.
Akcia sa uskutoční na dvoch miestach: v Ústave pre transfúziu krvi Vojvodiny od 7.00 do 19.00 a v transfúziomobile v centre Nového Sadu od 16.00 do 19.00.
Zároveň oznamujú, že sú momentálne na najnižšej úrovni zásoby krvných skupín A a 0.