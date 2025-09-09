1087 – tragicky zahynul po páde z koňa vo Francúzsku Viliam I. Dobyvateľ, prvý normandský kráľ Anglicka.
1585 – narodil sa francúzsky katolícky klerik a štátnik Kardinál Richelieu (Armand Jean du Plessis de Richelieu).
1737 – narodil sa taliansky prírodovedec a lekár Luigi Galvani, zakladateľ náuky o elektrine a objaviteľ galvanizmu.
1828 – narodil sa ruský prozaik a dramatik Lev Nikolajevič Tolstoj, autor svetoznámych románov Vojna a mier, Anna Kareninová a ďalších.
1901 – zomrel francúzsky maliar a grafik Henri de Toulouse Lautrec, ktorý nadviazal na impresionizmus a postimpresionizmus. Významné sú jeho grafické, technikou litografie vytvárané diela, ktorými predznamenal vznik plagátov a aj ďalších druhov úžitkovej grafiky.
1944 – v Bulharsku vypuklo ľudové protifašistické povstanie.
1960 – narodil sa anglický herec Hugh Grant, známy z filmov Horký mesiac, Súmrak dňa, Štyri svadby a jeden pohreb, Rozum a cit, Notting Hill alebo denník Bridget Jonesovej.
1976 – zomrel čínsky komunistický vodca Mao Ce-Tung.
1995 – lietadlá NATO začali s druhou sériu masových bombardovaní srbských cieľov v Bosne a Hercegovine, znovu používajúc rádioaktívnu muníciu.
2010 – Generálne Zhromaždenie OSN prijala rezolúciu Srbska o Kosove a Metochii. Koncept rezolúcie predtým bol zosúladený s Európskou úniou.
2016 – Severná Kórea vykonala svoj doteraz najsilnejší jadrový test, ktorý spôsobil na polostrove seizmické zemetrasenie s magnitúdou 5,3 stupňa Richterovej stupnice.