V nedeľu 7. septembra na letnom javisku, ktoré sídli na nádvorí Miestneho spoločenstva v Kovačici, prebiehal 18. ročník Detskej svadby. Podujatie, ktoré Pavel Baláž po viac desaťročí v Kovačici zorganizoval, alebo skôr povedať oživil, je starodávna pomaly už zabudnutá detská hra na svadbu.
Účastníkmi tohtoročnej detskej svadby boli členovia DFS Hruštička pod vedením Željka Sucháneka za hudobného sprievodu ľudovej hudby Hruštička pod vedením Jána Dišpitera. Folkloristi predviedli svadobné obyčaje popretkávané časťami svojich choreografií.
Tento ucelený obraz obohatený štylistickými prvkami v choreografiách a pritom obsahujúci aj prvky ľudových tradícií, resp. zvykov a obyčají, ktoré sa kedysi tradovali na slovenských svadbách, divákov previedli opravdivým umeleckým zážitkom s odkazom, že tradície, ktoré sa snažia pestovať a generáciami odovzdávajú do vienka našich detí, prežívajú v nich.
Organizáciu tohtoročnej Detskej svadby podpisuje Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka a Kultúrny kolektív Kovačica.
Tohtoročná svadba sa konala v netradičnom termíne, keďže bola odročená pre účasť DFS Hruštička na festivaloch v Bulharsku a Chorvátsku, poznamenal predseda Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka Ján Dišpiter vo svojom príhovore a poznamenal, že aj tohtoročná Detská svadba mala humanitárny ráz a peniaze, ktoré mladá nevesta natancovala, a to vyše 70-tisíc dinárov a 30 eur, sú odovzdané na liečbu Michalovi Ďurovkovi z Kysáča.