Tohtoročné Ceny sv. Gorazda sú rozdané. Minister školstva Tomáš Drucker ocenil inšpiratívnych učiteľov a talentovaných žiakov. Na slávnostnom odovzdávaní Cien sv. Gorazda, ktoré sa uskutočnilo 5. septembra 2025 v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu, minister školstva Tomáš Drucker ocenil inšpiratívnych pedagógov za ich dlhoročnú prácu a mimoriadny prínos pre školstvo a talentovaných žiakov za vynikajúce výsledky v medzinárodných predmetových olympiádach či športových súťažiach a výnimočné činy.
„Ceny sv. Gorazda patria tým pedagógom, ktorí v školstve predstavujú nielen kvalitu a výkon, ale aj ľudskosť, vytrvalosť a schopnosť inšpirovať. V čase veľkých zmien je mimoriadne dôležité oceniť práve ľudí, ktorí sú pre svoje okolie oporou. A nemenej dôležité je vyzdvihnúť aj talentovaných žiakov, ktorí svojimi výnimočnými výsledkami alebo činmi potvrdzujú hodnoty, na ktorých stojí vzdelávanie,“ prihovoril sa počas slávnostného ceremoniálu minister Drucker.
Minister udelil 9 zlatých, 9 strieborných a 9 bronzových medailí sv. Gorazda učiteľom a učiteľkám, ktorí dlhodobo prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania, šíreniu inovácií a formovaniu hodnôt u detí a mládeže. Medzi najvyššie ocenenými so zlatou medailou je aj Slovenka zo zahraničia – Božena Levárska, učiteľka v Predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci a predsedníčka Združenia vychovávateľov (učiteliek MŠ) osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny v Báčskom Petrovci za mimoriadne výsledky medzinárodného významu v oblasti podpory vyučovania slovenského jazyka, vyučovania v slovenskom jazyku a prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie desiatich Pamätných listov sv. Gorazda žiakom a študentom za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných predmetových olympiádach, športových podujatiach, ako aj za aktívne občianske a komunitné pôsobenie.
„Ocenenia, ktoré dnes odovzdávame, sú zároveň pozvánkou do novej etapy – do školského roka, ktorý bude v mnohom iný. Sprevádza ho séria zmien, ktoré majú spoločný cieľ: priniesť viac istoty, radosti a motivácie do škôl po celom Slovensku,“ uzavrel minister Drucker.
Ocenenia nesú meno svätého Gorazda, prvého známeho vzdelanca v slovenských dejinách. Predstavujú najvyššie vyznamenanie, ktoré môže minister školstva udeliť pedagogickým pracovníkom a študentom. Udeľujú sa od roku 1997 ako prejav uznania za výnimočné pedagogické úsilie, tvorivý prístup k výučbe a prácu v prospech školstva a výchovy.
