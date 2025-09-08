Medzinárodný deň gramotnosti sa každoročne pripomína 8. septembra s cieľom upozorniť tvorcov politík, odborníkov a verejnosť na kľúčový význam gramotnosti na vytváranie vzdelanejšej, spravodlivejšej, pokojnejšej a udržateľnej spoločnosti. Tohtoročná téma znie Promovanie gramotnosti v digitálnej dobe.
UNESCO uvádza, že gramotnosť ako základné ľudské právo otvára dvere k užívaniu ďalších ľudských práv, väčším slobodám a k svetovému občianstvu.
Myšlienka pripomínať si Medzinárodný deň gramotnosti sa objavila v septembri 1965 v Teheráne na Svetovej konferencii ministrov školstva o odstraňovaní negramotnosti.
Hlavným cieľom pripomínania Medzinárodného dňa gramotnosti je upozorniť na problém negramotnosti, ktorá je stále prítomná vo veľkej časti sveta, ako aj podnietiť úvahy o dôležitosti vzdelávania na globálnej úrovni.
Gramotnosť je základom pre to, aby ľudia získali širšie vedomosti, zručnosti, hodnoty, postoje a správanie a aby pestovali kultúru trvalého mieru založenú na rešpektovaní rovnosti a nediskriminácie, na vláde práva, solidarite, spravodlivosti, rozmanitosti a tolerancii.