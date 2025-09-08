V ZŠ maršala Tita v Padine v sobotu 6. septembra dozneli 50. Babinkove stretnutia venované spomienke na spisovateľa, básnika, novinára, literárneho kritika a kultúrneho dejateľa a padinského rodáka Michala Babinku.
V mene organizátora Obecnej knižnice Kovačica Oddelenia v Padine tohtoročné jubilejné stretnutia otvoril riaditeľ knižnice Slobodan Stevanovski.
Stretnutia boli rozdelené do dvoch častí. Prvá časť bola venovaná konferencii s názvom Michal Babinka. Tu odzneli referáty venované literárnemu dielu básnika a spisovateľa Michala Babinku. Príspevky predniesli prof. Dr. Zuzana Čížiková, profesorka Oddelenia slovakistiky na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade, prof. Dr. Marína Šimáková-Speváková, vedúca Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, Jana Domoniová, asistentka na Oddelení slovakistiky FFUNS, a Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenského jazyka a spisovateľky.
Druhá časť Babinkových stretnutí, resp. umelecká performancia bola pomenovaná
. Prítomní si mohli vypočuť prednesy Babinkových básní v podaní detí, dospelých, ale aj hostí, ktorí sa prítomným predstavili aj vlastnou tvorbou.
Básne pre deti z Babinkovej zbierky Sto úsmevov jedna slza predviedli mladí recitátori: Marija Babinková, Nina Tomečeková, Nina Strehovská, Lea Strehovská, Vladimír Valenta, Viktor Valenta, Emina Roháriková a Ema Juricová. V performancii Rozkoš báseň Sentimentálny obraz leta zo zbierky Bezbožné letá predviedli Elenka Ďurišová, Anička Strehovská, Zuzana Kotvášová, Ivana Čapová-Povolná, Ivana Megová, Anđela Čobaninová a Tea Trnovská. Básne zo zbierky Sviatok jazier predviedli Mária Kotvášová-Jonášová, Zlatko Šimák a Mária Galasová.
Osobitný bod patril autorkám publikácie Od prvého čítacieho spolku v Padine po dnešnú padinskú knižnicu Eve Taubertovej a Zdenke Obšustovej, ktoré prečítali úryvok Babinkove stretnutia.
Prítomní hostia – spisovatelia predstavili svoju tvorbu, a to Martin Prebudila, Katarína Hricová a Ján Valenta. Hudobné body predviedli Dávid Dišpiter a Leona Majdlenová, ktorých pripravila master prof. klavíra Marijana Valentová-Marčeková. Babinkove stretnutia moderovala Andrea Sabová.