Roku 1996 pri príležitosti 130. výročia divadelníctva v Petrovci ako svojrázna úcta k 27. augustu 1866, keď doznela prvá slovenská premiéra na týchto končinách, miestne ochotnícke divadlo VHV v čele s Jánom Dorčom zorganizovalo nový festival Petrovské dni divadelné. Prvých 8 rokov festivalu PDD zrealizovalo Divadlo VHV z Báčskeho Petrovca a nasledujúce od roku 2003, po založení Slovenského vojvodinského divadla, nová inštitúcia získala festival do svojho vienka. Z miestneho podujatia sa PDD vyprofilovali ako medzinárodné podujatie.
V uplynulých rokoch PDD boli miestom zrazu profesionálnych divadelných súborov zo Srbska a zo Slovenska, ktoré divadelnej obci prezentujú tie najlepšie inscenácie z predchádzajúcej divadelnej sezóny. Festival je príležitosťou stretnúť sa a vymeniť si skúsenosti a zúčastňujú sa ho i početní režiséri, herci, teatrológovia, dramaturgovia, scénografi. V rámci PDD sú občas aj tematické sympóziá, umelecké dielne, výstavy koncerty…
Festival Petrovské dni divadelné 2025 Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci realizuje od 6. do 27. septembra. Harmonogram obsahuje šesť predstavení a budú prevažne hrané v sobotu.
Predtým ako sa v sobotu 6. septembra Srbské národné divadlo z Nového Sadu predstavilo s baletným večierkom na javisku SVD v Báčskom Petrovci, predchádzal mu otvárací ceremoniál v aule divadla, kde boli nainštalované i kostýmy z jednotlivých doterajších predstavení petrovského profesionálneho divadla. Riaditeľka SVD Alexandra Horvátová privítala prítomných a dlhoročnej herečke a režisérke v petrovskom ochotníckom divadle Zuzane Tárnociovej sa dostala česť tohtoročný festival otvoriť. Prihovorila sa týmito slovami: „Je mi veľká česť, že som dnes vyvolaná na toto miesto. Pravdou je, že by mi bolo oveľa ľahšie, keby som tu stála spolu s Jánom Dorčom, a keby sme si zahrali epizódu zo seriálu Sajonára na danú tému – otvoriť 30. Petrovské dni divadelné, ako Zuza a Jano, vlastne môj Macko. Iste by to bolo vo veselom štýle, ale aj satirické a pravdivé a veľa z nás by sme sa spoznali v mnohých situáciách. Keďže iniciátor založenia tohto festivalu Dr. Ján Dorča-Jovi od roku 2011 nie je medzi nami, tak sa musím sama prihovoriť a poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili, aby festival aj ďalej žil,“ povedala Tárnociová a zaspomínala si i na čas spred tridsiatich rokov a ukončila slovami: „Prajem našim jubilujúcim tridsaťročným Petrovským dňom divadelným, aby nám každoročne prichádzali, aby ich usilovní milovníci divadla rozvíjali, zveľaďovali, zdokonaľovali a obecenstvo aby malo krásne umelecké zážitky,“ dopovedala Tárnociová a otvorila 30 Petrovské dni divadelné.
Klasickými skladbami otvorenie PDD spestrilo sláčikové hudobné kvarteto String Ladies a moderátorkou bola Tatiana Filipovićová.
Baletníci zo Srbského národného divadla potom na veľkej scéne SVD v Petrovci predviedli 13 variácií z baletných predstavení, ktoré majú vo svojom repertoári, ale tentoraz bez kulís a mizanscény, jednoducho tak, ako to robievajú na skúškach. Inak tejto sezóny si pripomenuli 75 rokov činnosti baletu v SNP. V Petrovci baletníci predviedli variácie z baletných predstavení Labutie jazero, Giselle, Zobúdzanie Flóry, Karneval v Benátkach, Korsar, La Bajadére, Don Quixote a ďalšie.
V minulých ročníkoch otvorenie PDD a jednotlivé predstavenia boli hojne navštívené, ale tentoraz v sieni bola, žiaľ, iba hŕstka divákov.
Podľa naplánovaného harmonogramu na nasledujúcu sobotu 13. septembra o 17. hodine na petrovskom javisku sa predstaví Comfy production s. r. o. z Bratislavy s tanečno-hudobným predstavením pre deti Fíha tralala autorky a režisérky Martiny Jelenovej.