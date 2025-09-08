Združenie výtvarných umelcov Smäd v nedeľu 7. septembra pripravilo v Masarykovom dome jubilejnú výstavu insitnej maliarky Anny Kotvášovej pri príležitosti 30. výročia jej tvorby. Atmosféru doplnila aj výstava starodávneho odevu, o ktorý sa s láskou stará Zuzana Kotvášová.
Otvorenie prilákalo mnohých návštevníkov, ktoré obohatila najmladšia folklórna skupina SKUS Slnečnica, a krátka divadelná scénka, ktorá priblížila každodenný život v Padine kedysi.
K prítomným sa prihovorila riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici Anna Žolnajová-Barcová, výtvarný kritik Vladimír Valentík, a výstavu otvoril Slađan Daniel Srdić, senior banátsky. Svoje dojmy a vďaku hosťom vyjadrila aj samotná maliarka Anna Kotvášová.
Celý dvor Masarykovho domu dýchal atmosférou umenia a tradície – bol ozdobený slnečnicami, ktoré sú častým motívom na obrazoch Anny Kotvášovej. Výstavu doplnili aj kroje zo zbierky Zuzany Kotvášovej, ktoré pripomenuli bohatú históriu a kultúru padinskej spoločnosti.