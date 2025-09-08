Minulý týždeň do Kulpína dorazili ťažké stroje podniku Vojvodina put – Bačkaput Nový Sad, aby sa jeho pracovníci pustili do rekonštrukcie viacerých ciest. Práce na Ulici Ledine sa začali dôkladným čistením okrajov vozovky z obidvoch strán, po ktorom nasledovalo odstraňovanie hornej, výrazne poškodenej vrstvy asfaltu.
Okrem celej Ulice Ledine v pláne je aj rekonštrukcia asfaltových ciest v Ulici Kollárovej (v celej dĺžke) a v Ul. radnička a časti Nušićovej.
Uvedené cesty sú veľmi zničené a ich rekonštrukcia už bola nevyhnutná.