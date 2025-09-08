1157 – narodil sa anglický kráľ Richard I. Levie srdce.
1331 – Stefan Nemanjić, známy ako Dušan, syn kráľa Stefana Dečanského, korunovaný bol za srbského kráľa arcibiskupom Danilom II. vo veku 23 rokov. Žiadny srbský kráľ pred ním nenastúpil na trón taký mladý.
1504 – na námestí Piazza della Signoria vo Florencii bola slávnostne odhalená socha Dávida od Michelangela Buonarottiho.
1563 – v bratislavskom Dóme sv. Martina sa uskutočnila korunovácia uhorského kráľa Maximiliána II.
1731 – báčsky biskup Visarion Pavlović otvoril v Novom Sade latinsko-slovanskú školu, ktorá bola svojráznym nižším gymnáziom.
1841 – narodil sa český hudobný skladateľ a pedagóg Antonín Dvořák.
1856 – Krymská vojna sa skončila v Paríži mierovou zmluvou, v ktorej Turecko od roku 1853 bojovalo proti Rusku a od roku 1854 aj Británia, Francúzsko a Kráľovstvo Sardínie (Piemont).
1895 – zomrel nemecký konštruktér Adam Opel, po ktorom nazvali jeden z najväčších automobilových koncernov v Nemecku.
1941 – začala sa blokáda ruského Leningradu, ktorá trvala do januára 1944. Počas obliehania zomrelo okolo 620-tisíc obyvateľov tohto mesta, väčšinou od hladu.
1949 – zomrel nemecký hudobný skladateľ a dirigent Richard Strauss, vrcholný predstaviteľ novoromantizmu.
1991 – Juhoslovanská republika Macedónsko oznámila, že sa oddelí od Juhoslávie.
2017 – zomrel Ljubiša Samardžić, uznávaný srbský a juhoslovanský herec.