1087 – Tragicky zahynul po páde z koňa vo Francúzsku Viliam I. Dobyvateľ, prvý normandský kráľ Anglicka.
1533 – Narodila sa anglická kráľovná Alžbeta I., dcéra kráľa Henricha VIII. a jeho druhej manželky Anny Boleynovej.
1585 – Narodil sa francúzsky katolícky klerik a štátnik Kardinál Richelieu (Armand Jean du Plessis de Richelieu).
1737 – Narodil sa taliansky prírodovedec a lekár Luigi Galvani, zakladateľ náuky o elektrine a objaviteľ galvanizmu.
1788 – V bitke pri Brzaske v Banáte zajali Turci vodcu srbských dobrovoľníkov Koču Anđelkovića, známeho ako kapitán Koča, vodcu srbských jednotiek rakúskej armády počas rakúsko-tureckej vojny.
1828 – Narodil sa ruský prozaik a dramatik Lev Nikolajevič Tolstoj.
1890 – Narodil sa americký podnikateľ Harald David Sanders, zakladateľ spoločnosti Kentucky Fried Chicken – KFC.
1941 – Vyšlo vládne nariadenie č. 198 o právnom postavení židovského obyvateľstva na Slovensku, tzv. Židovský kódex.
1944 – V Bulharsku vypuklo ľudové protifašistické povstanie.
1993 – Šesť bývalých sovietskych republík – Rusko, Bielorusko, Kazachstan, Uzbekistan, Arménsko a Tadžikistan – podpísalo dohodu o zachovaní rubľa ako spoločnej meny.