Tohtoročné 8. podujatie Gastro Srem slávnostne otvorili včera v neskorých popoludňajších hodinách v priestoroch BIG Pazova.
Podujatie Gastro Srem je nositeľom uznania Najlepšie z Vojvodiny a toto uznanie zaručuje kvalitu. Generálnym patrónom podujatia je Obec Stará Pazova, v mene ktorej tohtoročný Gastro Srem otvoril Vladimir Jovanović, zástupca predsedu obce.
Tohtoročný Gastro Srem zhromažďuje okolo 70 vystavovateľov, a to: poľnohospodárske gazdovstvá, presnejšie výrobcov a spracovateľov mliečnych a mäsových výrobkov, združenia žien, vinárov, predstaviteľov umeleckých dielní, výrobcov medu a domácej pálenky, cukrárov, pracovníkov turistických organizácií atď., a to nielen zo Sriemskeho obvodu, ale aj z iných krajov. Na Gastro Sreme sa zúčastňujú aj početní umelci z rozličných oblastí kultúry, napr. i moderné tamburášske skupiny z Vojvodiny. Včera v rámci bohatého programu vystúpili tamojší ochotníci – predstavitelia kultúrno-umeleckých spolkov a združení. V mene SKUS hrdinu Janka Čmelíka včera vystúpili: v prednese krásneho slova Andrej Simendić, absolútny víťaz na tohtoročnej republikovej prehliadke recitátorov vo Valjeve, ženská spevácka skupina a FS Klasy.
Gastro Srem pokračuje aj dnes a zajtra od 17.00 do 21.00 hod.