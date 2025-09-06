Srbsko bude od 20. do 23. októbra hostiť Medzinárodný kongres o pôde Soil Re-Union: Science for Healthy Soils, ktorý sa uskutoční vo Vrdniku na Fruškej hore. Podujatie je zároveň 4. medzinárodným a 16. národným kongresom Srbskej spoločnosti pre vedu o pôde, organizovaným v spolupráci s Inštitútom pre poľnohospodárstvo a zeleninárstvo z Nového Sadu.
Na kongrese sa stretnú vedci a odborníci z celého sveta, aby diskutovali o ochrane a udržateľnom využívaní pôdy. Program zahŕňa odborné prednášky, diskusie, interaktívne stretnutia aj výstavný priestor. Okrem vedeckej časti prinesie kongres aj príležitosť spoznať krásy Fruškej hory, miestnu gastronómiu a vína. Srbsko sa tak stáva významným miestom medzinárodnej diskusie o pôde a jej kľúčovej úlohe pre budúcnosť poľnohospodárstva.