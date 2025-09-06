Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade srdečne pozýva na otvorenie výstavy kresieb akademického maliara Michala Kiráľa (1955 – 1995) z Báčskeho Petrovca.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov k nedožitým sedemdesiatym narodeninám Michala Kiráľa pripravil spomienkovú výstavu jeho kresieb, ktorú otvoria vo štvrtok 11. septembra 2025 o 18. hodine v priestoroch ÚKVS na adrese Arsu Teodorovića 11 v Novom Sade.
V hudobnej časti vernisáže vystúpi klavirista Marek Stupavský.
Michal Kiráľ, grafik a výtvarný pedagóg, sa narodil 21. februára 1955 v Báčskom Petrovci. Stredné umelecké vzdelanie nadobudol na Strednej umeleckej škole Bogdana Šuputa v Novom Sade a vysoké na Fakulte úžitkových umení v Belehrade, kde roku 1979 vyštudoval knižnú a voľnú grafiku. Pracoval ako výtvarný pedagóg na petrovskom gymnáziu (1979 – 1981) a v tom období bol i iniciátorom a jedným zo zakladateľov petrovskej Galérie Blatno. Jeho zásluhy na propagácii výtvarného umenia v Petrovci sú mimoriadne.
Po pedagogickej práci na gymnáziu v Petrovci pracoval určitý čas ako technický redaktor týždenníka Hlas ľudu a od roku 1985 pôsobil ako ilustrátor, grafický a výtvarný redaktor vydavateľstva Obzor-Tvorba v Novom Sade. V najťažších rokoch tohto vydavateľstva bol aj jeho posledným riaditeľom (1993 – 1994). V tomto období bol určitý čas i prednášateľom typografie na Fakulte úžitkových umení v Belehrade. Od roku 1995 – po pripojení vydavateľstva Obzor-Tvorba k Účastinnej spoločnosti tlačiareň Kultúra v Petrovci – mal pracovať na mieste námestníka riaditeľa pre vydavateľskú činnosť. Osud mu to však nedoprial. Po kratšej a zákernej nemoci umrel v Petrovci 28. februára a pochovaný bol na petrovskom cintoríne 1. marca 1995.
Michal Kiráľ, ako to uvádza kritika, sa u nás zaslúžil predovšetkým ako výtvarný a grafický redaktor knižných vydaní a časopisov, najmä časopisu pre deti Pionieri, resp. Zornička. V Pionieroch sa prvýkrát ako ilustrátor predstavil roku 1974. V tom istom roku ilustroval i knihu Anny Majerovej: Keď som behal bosý. Neskoršie ilustroval ešte i knihy Pavla Mučajiho, Juraja Mučajiho, Juraja Tušiaka a Viery Benkovej. Ilustračnú tvorbu Michala Kiráľa charakterizuje dynamická expresivita výrazu, ktorú dosahoval pomocou ostrolomených formotvorných línií. Jeho ilustrácie boli vždy hravé, radostné a neraz vtipné. Mali dynamický rytmus, pričom boli komunikatívne a vyznačovali sa adresnosťou prejavu. Ako ilustrátor sa dopracoval k svojmu vlastnému a rozpoznateľnému rukopisu a rovno tak aj k svojráznej charakterizácii či ikonografii postáv blízkej súčasnej senzibility dieťaťa. Na jeho ilustrátorský postoj určite vplýval komiks a kreslený film pre deti. Svojou autentickou, originálnou kresbou, v prvom rade, zdôrazňoval detskú hravosť.