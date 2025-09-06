394 – odohrala sa bitka pri rieke Frigide, v ktorej východorímsky cisár Teodosius I. Veľký porazil západorímskeho uzurpátora Eugénia.
1620 – z anglického prístavného mesta Plymouth vyplávala loď Mayflower, na ktorej do Ameriky cestovali desiatky kalvínskych protestantov. Ako prví americkí osadníci založili kolóniu Massachusetts.
1683 – zomrel francúzsky štátnik Jean-Baptiste Colbert, minister financií kráľa Ľudovíta XIV., jeden zo zakladateľov ekonomického protekcionizmu.
1766 – narodil sa anglický chemik a fyzik John Dalton, jeden zo zakladateľov atómovej teórie hmoty.
1860 – narodila sa Jane Addamsová, pacifistka a sociálna reformátorka, nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1931. Zaoberala sa praktickými riešeniami sociálnych problémov a bola predsedníčkou Medzinárodnej ženskej ligy za mier a slobodu.
1920 – začala pôsobiť Pravoslávna teologická fakulta Belehradskej univerzity.
1923 – narodil sa kráľ Juhoslávie Petar II. Karađorđević. Prvorodený syn kráľa Alexandra I. a kráľovnej Márie. Krstnými rodičmi boli kráľ Juraj VI. a kráľovná Alžbeta.
1939 – Južná Afrika vyhlásila vojnu Nemecku.
1944 – v Banskej Bystrici začal vychádzať Bojovník ako orgán 1. československej armády na Slovensku. Vyšlo 42 čísiel.
1968 – Svazijsko získalo nezávislosť od Veľkej Británie.
1991 – Sovietsky zväz uznal nezávislosť Litvy, Lotyšska a Estónska.
1997 – pri súkromnom obrade na pozemku rodiny Spencerovcov pri Great Bringtone pochovali telo britskej princeznej Diany.
1998 – zomrel japonský filmový režisér Akira Kurosawa, autor približne 30 vynikajúcich filmov.
2000 – v New Yorku sa začal trojdňový summit OSN – summit tisícročia – najväčšie stretnutie hláv štátov v dejinách.
2005 – Kalifornia povolila uzatváranie homosexuálnych manželstiev, čím sa stala prvým štátom USA, ktorý to legislatívne umožnil.
2007 – zomrel svetoznámy taliansky operný spevák Luciano Pavarotti.
2017 – Európsky súdny dvor zamietol žalobu podanú Slovenskom a Maďarskom pre prerozdeľovanie utečencov na základe kvót. Podľa plánu EÚ Maďarsko malo prijať 2 300 žiadateľov o azyl a Slovensko 1 400.