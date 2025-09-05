Liter eurodieselu dnes od 15. hodiny až do piatka 12. septembra v rovnakom čase bude stáť maximálne 194 dinárov za liter a cena benzínu europrémium BMB bude 181 dinárov za liter.
Minulý týždeň cena eurodieselu bola 193 dinárov za liter a benzínu 179 dinárov za liter. To znamená, že cena nafty zdražela o jeden dinár a cena benzínu o dva dináre za liter.
Vláda Srbska prijala nové nariadenie, ktoré začalo platiť minulý týždeň a ktorým sa toto opatrenie predlžuje o ďalších šesť mesiacov.
Maximálna cena eurodieselu s DPH je obmedzená na priemernú veľkoobchodnú cenu zvýšenú o 17 dinárov. Rovnaká hranica platí aj pre maximálnu cenu benzínu europrémium BMB 95.