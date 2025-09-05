Oberačka hrozna v Srieme sa aj v Banoštore začína tradičnou oslavou. Tohto roku to bude už po 29-krát, a to v sobotu 6. septembra. Banoštorské vinobranie bude v centre mesta s rôznorodou ponukou pre návštevníkov: kultúrno-umelecký a zábavný program, defilé vinohradníkov a vinárov, predaj gastronomických pochúťok, výstava kvalitných vín.
Na začiatku celodenného programu žiaci a škôlkari pripravia tematický maškarný ples Kostýmovaný vinohrad, po pravidelnom defilé v centre mesta bude spracovanie a lisovanie hrozna starodávnym spôsobom v drevenom sude. V slávnostnej časti budú udelené uznania pestovateľom najlepších vín a v kultúrno-umeleckom programe vystúpia miestne a hosťujúce folklórne súbory. Okrem folkloristov z Beočína, Begeča, Rumy a zo Sriemskej Mitrovice tradične sa predstavia aj členovia KUS Mladosť z Lugu. Koniec vinobrania patrí koncertu zábavnej hudby.
Toto podujatie sa už takmer tri desaťročia tradične organizuje k príchodu jesene a na oslavu vína a vinohradníctva. Organizátormi sú Turistická organizácia Obce Beočín, Klub vinárov a vinohradníkov z Banoštoru a Miestne spoločenstvo Banoštor, za podpory Obce Beočín a Pokrajinského sekretariátu pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu.