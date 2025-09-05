Včera večer na otvorenom priestore pred Domom kultúry vo Vojke odznel slávnostný otvárací program tohtoročného výtvarného tábora, ktorý patrí medzi najstaršie podujatia tohto typu nielen vo Vojvodine, lež aj širšie.
Výtvarný tábor Cosmik art Ljubiša Marić je zaradený medzi významné podujatia pre Staropazovskú obec a česť otvoriť tohtoročný 34. ročník tábora mal Vladimir Jovanović, zástupca predsedu Obce Stará Pazova. Program moderovala tamojšia účastníčka tábora Željka Ćurčinová, ktorá privítala aj početných hostí a medzi nimi aj Natašu Erorovú, predsedníčku ZO Stará Pazova. V mene organizátora tábora účastníkov a hostí pozdravila i Jelena Inđićová, predsedníčka MS Vojka.
Tábor trvá štyri dni a zoskupuje symbolicky 34 umelcov. Koná sa v kontinuite od roku 1990 a aj tentoraz nadobudol medzinárodný ráz pre účasť maliarov zo zahraničia. V deň zatvorenia tábora – v nedeľu 7. septembra organizátori podujatia – MS Vojka usporiadajú výstavu nových diel, ktoré vznikli počas trvania tohtoročného septembrového tábora. Hostitelia pre účastníkov tábora pripravili aj bohatý sprievodný program, kde je zaradená aj návšteva 8. ročníka podujatia Gastro Srem. Výtvarného tábora vo Vojke sa zúčastňujú aj Zorica Opavská a Zlatko Hric zo Starej Pazovy. Maliari a sochári na tábore sa stretávajú a tvoria so zámerom, aby predstavili svoje diela a umelecké štýly, čo bola hlavná myšlienka tvorcu tohto tábora Ljubišu Marića. MS Vojka po jeho smrti sa ujalo úlohy organizátora a patrónom podujatia je Obec Stará Pazova.
Včera večer v rámci otváracieho programu v hudobnej časti vystúpil aj známy operný spevák Boris Babík zo Starej Pazovy za sprievodu Tamburášskeho orchestra pod vedením Dr. Ljubinka Lazića.