Dnes, v piatok 5. septembra, sa začne Prvý letný knižný festival – podujatie, ktoré spojí vydavateľov, autorov a všetkých milovníkov písaného slova. Návštevníkov dočká bohatý program vrátane slávnostného otvorenia so zvukmi tamburíc a rozprávania o osobnostiach z minulosti novosadského knižného a vydavateľského priemyslu.
Program na hlavnom pódiu: Festival sa pre návštevníkov otvorí o 17. hodine. Priestor Katolíckej porty zaplnia stánky najvýznamnejších vydavateľstiev z Vojvodiny s bohatým výberom kníh za férové ceny. Program slávnostného otvorenia sa začína o 18. h vystúpením orchestra Centra tamburášskej kultúry pod vedením Zorana Bugarského Bricu.
Program v stánku Prometej: Od 18. h sa v stánku vydavateľstva Prometej uskutoční stretnutie so spisovateľom a novinárom Duškom Bogdanovićom. Návštevníci si vypočujú účastníka a svedka kľúčových udalostí, ktoré sa zapísali do histórie Nového Sadu.
Od 18.30 h si návštevníci budú môcť vychutnať program Čarodejný svet Dunđerskovcov. Spisovateľ Zoran Subotički bude hovoriť o Novom Sade, o význame a veľkosti rodiny Dunđerskej a všetkých dôležitých osobnostiach, s ktorými boli v kontakte, zatiaľ čo herec SND Miodrag Petrović oživí postavu Lazara Dunđerského.
Okrem kníh bude festival doplnený aj niekoľkými fruškohorskými vinárstvami, ktorých vína budú môcť návštevníci ochutnať a kúpiť počas všetkých troch festivalových dní.
V Novom Sade chystajú večer plný kníh, hudby a príbehov, ktoré oživia kultúrne dedičstvo tohto mesta.