Kancelária ministerky bez kresla vo vláde Srbska poverená koordináciou aktivít v oblasti rodovej rovnosti, prevencie násilia páchaného na ženách a ekonomického a politického posilňovania žien oznámila, že sa Srbsko podľa najnovších údajov Indexu moci žien, ktorý analyzuje pokrok štátov v oblasti rodovej rovnosti v politickej účasti, umiestnilo na vysokom 22. mieste zo 193 členských krajín Organizácie Spojených národov.
Týmto výsledkom sa Srbsko stalo najlepšie hodnotenou krajinou v regióne, pokiaľ ide o účasť žien v politickom a verejnom živote.
Výskum hodnotí zastúpenie žien na funkciách prezidentiek štátov a predsedníčok vlád, ministeriek, poslankýň v národných parlamentoch, ako aj predstaviteliek v orgánoch miestnej samosprávy.
Vysoká účasť žien na moci prispieva k znižovaniu spoločenských rozdielov, k realizácii politík rodovej rovnosti a k prijímaniu rozhodnutí založených na širokej škále skúseností a perspektív.
Podľa rovnakého výskumu sa na prvom mieste umiestnil Island, kde je v čele štátu prezidentka – už piata v histórii tejto krajiny. Najviac žien na tejto funkcii však malo Švajčiarsko, celkovo sedem.
Čo sa týka štátov regiónu, Albánsko je na 25. mieste, Chorvátsko na 52., Čierna Hora na 78. a Severné Macedónsko na 82. mieste. Bulharsko sa umiestnilo na 118. priečke, Maďarsko na 144., Rumunsko na 150. a Bosna a Hercegovina na 153. mieste.
Ministerka bez portfólia Tatjana Macurová pri tejto príležitosti zdôraznila, že hoci Srbsko zaujalo vysokú pozíciu v svetovom aj regionálnom rebríčku, úloha štátu sa tým nekončí.