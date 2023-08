V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov včera otvorili výstavu akademickej maliarky Zdenky Márie Madackej, ktorá je pomenovaná Ticho líniou medzných priestorov. Výstava je súčasťou kultúrnych obsahov Slovenských národných slávností.

Ako v príhovore povedala ú. r. ÚKVS Anna Speváková, akademická maliarka Madacká je minuloročnou víťazkou kolektívnej výstavy Korene.

Kurátorom výstavy je výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý prítomným priblížil tvorbu umelkyne Madackej a jej výstavu. Ako povedal, Madacká umelecký, nedefinovaný priestor oživuje bodkou, čiže čiarou, a tak začína vytvárať svoj umelecký kozmos. „Kozmos v pôvodnom význame nie je to, čo my dnes chápeme pod kozmom, ale kozmos je protiklad chaosu, je to usporiadaný svet. Zdenka Mária Madacká usporadúva svoj výtvarný svet pomocou tých elementárnych častíc a tým spôsobom si môžeme predstaviť a priblížiť vznikanie ktoréhokoľvek sveta,“ povedal okrem iného Valentík.

Autorka výstavy poznamenala, že sú na výstave jej najnovšie práce, ktoré vznikli práve v jej rodisku – v Novom Sade. Prezentované sú kresby či grafiky, ktoré autorka tlačí nie z platní, ale textílií, ktoré samá tká alebo zhotovuje.

Výstava v Novom Sade bude sprístupnená do 8. septembra a potom budú mať možnosť pozrieť si ju aj milovníci umenia v Starej Pazove, v Galérii Miry Brtkovej.

Zdenka Mária Madacká sa narodila v Novom Sade. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade a po odchode do Kanady absolvovala štúdium kresby a maľby na Vysokej škole výtvarných umení na Univerzite v Lethbridge. Ukončila aj magisterské štúdium a od roku 2022 prednáša kresbu na Katedre výtvarných umení na Univerzite v Lethbridge. Výstava v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov je jej šestnásta samostatná výstava.