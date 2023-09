Bez ohľadu na to, že ženská srbská volejbalová reprezentácia vo finále majstrovstiev Európy v Belgicku vo finále prehrala proti Turecku – naše dievčatá si ešte raz zaslúžili ovácie a sympatie hádam celej našej krajiny a tunajších ľudí.

Srbky vo finále podľahli Turecku po veľmi napínavom a kvalitnom finále, čo potvrdzuje aj konečný výsledok stretnutia – 3 : 2.

Naše dievčatá dvakrát mali náskok vo finále, najprv 1 : 0 po triumfe v prvom sete 27 : 25 a potom aj po treťom dejstve, keď sme triumfovali 25 : 22. Turkyne sa nevzdávali, vždy mali pripravenú odpoveď, ale ak chceme byť úprimní, tak je potrebné osobitne zdôrazniť asi tzv. faktor x nedeľného finále – je to Melissa Vargas, inak rodáčka z Kuby, ktorá hrá za tureckú reprezentáciu.

Bez nej a vážiac si výkony ostatných hráčok by Turecko sotvaže hralo aj v semifinále. Bez Vargasovej, ktorá aj vo finále pre Turecko vybojovala 41 bodov, by ich reprezentácia bola lepším priemerným tímom, tak ako to bolo aj dosiaľ. Áno, ruku na srdce, Turecko v poslednom období vždy hralo v záverečných stretnutiach na kontinentálnych podujatiach, ale zdá sa, že titul prišiel práve vďaka Vargasovej.

Jasná vec, treba im podať ruku a zablahoželať k úspechu, nikto nepopiera ich úspech a to, že si titul zaslúžili. Vo finále boli o štipku lepším súperom a zaslúžene vyhrali. Veď, ako sme spomenuli, dvakrát prehrávali, bolo treba sa popasovať aj s psychologickým nátlakom, čo teda úspešne riešili.

V poslednom dejstve o víťazovi naozaj rozhodli maličkosti, hralo sa, ako sa tomu povie – bod za bod, Turecko malo aj šťastie pri tzv. challengeoch, keď rozhodca dopískal v náš prospech, ale video analýza predsa potvrdila minimálne auty, alebo kontakty našich dievčat pri blokoch, keď lopta smerovala mimo hracej plochy.

Takže, summa summarum – Turecko si titul majstra Európy zaslúžilo, Srbsko je druhýkrát za radom strieborné.

K tomu – naše dievčatá v semifinále majstrovstiev Európy nechýbali nikdy od roku 2011. V tomto období sme trikrát získali zlato, dvakrát striebro a raz bronz.

Ak sme sa nazývali krajinou basketbalu alebo vodného póla, bez obáv máme právo nazývať sa a krajinou volejbalu. Predovšetkým vďaka našim reprezentantkám.

Čoskoro sa začne aj olympijský kvalifikačný turnaj

Týmto by sme nijako nemohli povedať, že je sezóna pre volejbalistky na reprezentatívnej scéne uzavretá. V budúcom roku sú na programe Olympijské hry v Paríži.

Najväčšia športová udalosť na svete prebiehať bude od 26. júla do 11. augusta a Srbsko na tomto turnaji (máme nádej) bude obhajovať bronz z Tokia a, samozrejme, posnaží sa získať aj lepší výkon.

Kvalifikácia na Olympijské hry bude na programe už čoskoro. Garantovaný postup má len hostiteľ Francúzsko, ani Turecko, ako majster Európy, ani Srbsko, ako aktuálny majster sveta nemajú to zaručené.

Kvalifikačné turnaje sa hrať budú od 16. do 24. septembra, teda o takých desať dní. Dievčatá preto mnoho času na oddych ani nemajú, lebo už 16. septembra v Číne zohráme prvý kvalifikačný zápas proti Mexiku. Na turnaji v Číne hrá osem tímov – teda hostiteľ Čína, Srbsko, Mexiko, Dominikánska republika, Holandsko, Kanada, Česko a Ukrajina. Len dva najlepšie celky z turnaja postúpia na Olympijské hry. Podobné dva turnaje sa v rovnakom termíne hrať budú aj v Japonsku a v Poľsku.

Na základe toho, ako naša reprezentácia hrá, nemali by sme podozrievať, že kvalifikácia dopadne tak, ako očakávame a že v Paríži znovu budeme fandiť našim fantastickým dievčatám.