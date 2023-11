Futbalová reprezentácia Srbska vystúpi na budúcoročných majstrovstvách Európy v Nemecku. Prvýkrát od samostatnosti v roku 2006 a tiež prvýkrát po roku 2000 bude futbalová reprezentácia našej krajiny hrať na kontinentálnom podujatí. V poslednom kvalifikačnom kole v rámci skupiny G naši v Leskovci na novovybudovanom štadióne Dubočica remizovali 2 : 2 s Bulharskom, čo stačilo na konečné druhé miesto a priamy postup.

Mnoho je priestoru na kritiky, upozornenia, analýzy, komentovania… Mali by sme byť šťastní a radostní z pekného úspechu, čo vlastne aj sme, ale sa nedá vyhnúť nepríjemným pocitom. Srbsko kvalifikáciu skončilo, ako sme spomenuli, na druhom mieste kvalifikačnej skupiny a podstatné je práve to.

Pravdepodobne sa v budúcnosti zabudne na hru a na to, ako naši hrali v týchto zápasoch, spomínať sa budú len výsledky. Na základe tých sme sa zaslúžene ocitli na kontinentálnom šampionáte, ale znovu – hra nás nemôže uspokojiť, čo potvrdil aj posledný zápas s Bulharmi. Vlastne, niekde od Mundialu v Katare máme rovnaký problém – začneme celkom slušne, dobre otvoríme zápas, podarí sa aj skórovať, ale v druhej časti sa to nejako rozpadne a proti nám aj objektívne oveľa slabšie celky začínajú dominovať. Tak bolo proti Kamerunu, bolo proti Bulharom za chotárom aj doma a veru aj proti Maďarsku v tomto istom cykle.

Naša hra je takmer ako odpísaná na každom zápase, čo potvrdzujú aj analytici, komentujúc, že aj Bulhari prečítali našu taktiku a presne vedeli, ako sa majú postaviť.

Maďarsko cyklus uzavrelo bez prehry, s piatimi triumfami a tromi remízami, Srbsko štyrikrát vyhralo, dvakrát remizovalo a dvakrát prehralo.

Ako sme spomenuli, času na analýzu máme. Vo Futbalovom zväze Srbska je hádam nadostač kvalitných odborníkov a analytikov, ktorí sa tým musia a majú zaoberať, aby sa náš tím čo najlepšie pripravil na nadchádzajúce veľké podujatie. Hádam je už zvrchovaný čas na to, aby sme už prestali byť epizódnou postavou. Naozaj máme predovšetkým individuálnu kvalitu a treba sa znovu pousilovať a vytvoriť atmosféru ako počas kvalifikačného cyklu pre Katar a ako počas UEFA Ligy národov pred Mundialom 2022.

Kvalifikácia finišuje

Po remíze s Bulharskom sa naša reprezentácia stala sedemnástym tímom, ktorí má postup na ME zabezpečený. Do utorka aj táto kvalifikácia vyvrcholí a bude známych 20 z úhrnne 24 participantov. To pre UEFA Ligu národov, ktorá aj tentoraz ponúkne šancu tým, ktorým kvalifikácia nevyšla. Ak si spomenieme – v predošlom cykle tak túto možnosť malo práve Srbsko, keď sme v kvalifikácii zostali za Portugalskom a Ukrajinou, ale pre prvé miesto v Lige národov sme hrali v play-off. Eliminovali sme najprv Nórsko za chotárom, ale sme v Belehrade po strieľaní penált neuspeli proti Škótsku.

V kvalifikácii je teda miesta pre ešte tri selekcie – najbližšie k cieľu sú Slovinsko, Česko a Chorvátsko. V priamom stretnutí o postupe na ME rozhodovať budú aj Ukrajina a Taliansko. Po utorkových zápasoch všetko bude jasnejšie. Žreb záverečného turnaja na programe bude 2. decembra v Hamburgu, keď do skupín budú rozvrhnutí aj účastníci spomenutej play-off. Tá na programe bude v marci budúceho roka. Asi je najsklamanejšia Čierna Hora – v jednom momente viedli proti Maďarsku 1 : 0, Srbsko vtedy ešte malo remízu s Bulharmi. Boli naši susedia blízko, ale ani táto kvalifikácia im nepriniesla prvý postup na veľký turnaj. Čo sa týka kvalifikácie, teraz budeme trochu mať dlhšiu prestávku, lebo nové zápasy v boji o postup na majstrovstvá prídu až v marci 2025 (nepočítajúc play-off v tomto cykle) – vtedy sa totiž začne kvalifikácia na Mundial 2026.

Keď sa vrátime k našej reprezentácii a skončenému cyklu – ktovie, možno je takto lepšie, lebo sme si pred dvomi rokmi zhruba v tomto rovnakom období a po triumfe v Lisabone nad Portugalskom 2 : 1 začínali namýšľať, že sme naozaj najlepší na svete a že budeme majstrami sveta.

Dnes nejako postup na šampionát Európy oslavujeme potichu a v celkom inej nálade či atmosfére. Možno si uvedomujeme, že nie sme futbalová veľmoc, ale v každom prípade na majstrovstvá Európy zaslúžene poputujeme.