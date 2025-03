Do roku 2029 by sa v našej krajine malo znížiť množstvo odpadu z obalov. K tomu by malo prispieť nariadenie o určení plánu znižovania odpadu z obalov, v ktorom sú stanovené ciele na zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom a ktoré vláda Srbska prijala včera.

Najdôležitejším cieľom nariadenia je umožniť občanom separovať odpad z obalov z domácností vhodný na recykláciu do nádob na to určených. Ako uvádzajú v oznámení, investície do zbernej infraštruktúry budú realizovať prevádzkovatelia a ich úlohou bude zabezpečiť, aby sa odpad z obalov z priemyslu, služieb a domácností recykloval alebo využíval na výrobu energie.

Srbsku to umožní v budúcnosti splniť ciele Európskej únie v oblasti opätovného využitia a recyklácie odpadov z obalov, ako aj recyklácie celkového komunálneho odpadu s cieľom znížiť množstvo odpadu, ktorý sa odkladá na skládky.