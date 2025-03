V našej krajine je marec vyhlásený za mesiac boja proti rakovine. Z toho dôvodu Dom zdravia Nový Sad od 15. do 22. marca zorganizuje Otvorené dvere pre očkovanie HPV vakcínou pre dievčatá a chlapcov vo veku 9 až 19 rokov.

Očkovanie bude možné vykonať v miestnostiach Poradenstva v objekte Jovana Jovanovića-Zmaja (vchod č. 6).

V uvedených dňoch medzi 9. a 17. hodinou budú môcť chlapci a dievčatá vo veku 9 až 19 rokov dostať prvú dávku vakcíny proti HPV, a to bez objednania termínu. Keďže ide o odporúčanú vakcínu, u detí do 15 rokov je potrebný písomný súhlas rodičov. Vakcína sa podáva v dvoch alebo troch dávkach v závislosti od veku, uvádzajú v oznámení.

Vakcína proti HPV je v našej krajine registrovaná od roku 2006.