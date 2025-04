Sú už teraz po prvých zápasoch štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov známi aj účastníci semifinále? Ak by sme mali hodnotiť na základe jednotlivých výsledkov, s veľkou pravdepodobnosťou by sme mohli tvrdiť, že áno.

Z druhej strany v minulých rokoch nás Liga majstrov presvedčila, že aj „isté“ výsledky a už videní účastníci nasledujúcich kôl sa vedeli pošmyknúť a vypadnúť vtedy, keď už nikto nečakal.

Preto obozretne aj pred typovaním semifinalistov v aktuálnej sezóne, hoci aj tentoraz až traja zo štyroch majú veľmi presvedčivé a sľubné náskoky pred odvetnými stretnutiami už na budúci týždeň.

Najlepšie na tom má Barcelona, ktorá sa v tejto sezóne podobá na tú zo zlatého obdobia katalánskeho klubu, ktoré bolo asi pred desaťročím s Messim v plnej forme, tiež s Neymoarom a Suárezom v útoku, či Iniestom a Xavim na strede ihriska.

Španielsky predstaviteľ totiž na domácej pôde výsledkom 4 : 0 deklasoval Borussiu Dortmund a dvakrát sa na zoznam strelcov zapísal práve niekdajší futbalista nemeckého celku, veterán Róbert Lewandowski.

Barcelona hrala na vysokej úrovni, kontrolovala zápas a na revanš stretnutie odchádza s náskokom, ktorý sa zdá byť nedosiahnuteľný. K tomu ani Dortmund nie je na úrovni, ako napríklad v minulej sezóne, keď sa im podarilo postúpiť až do finále elitnej súťaže.

Z druhej strany klub, ktorý Nemcov vo vlaňajšom finále zdolal a zároveň asi najväčší rival Barcelony, Real Madrid v tohtoročnom štvrťfinále v odvete to bude mať veľmi ťažké.

Kráľovský klub totiž za chotárom v Londýne proti Arsenalu prehral až 0 : 3, takže v hlavnom meste Španielska budú mať ťažkú úlohu dohoniť trojgólové manko. Real už viackrát potvrdil, že je klub, ktorý sa vie vrátiť do hry a veterán Luka Modrić po dueli v Londýne odkázal, že ak sa niektorý celok vie zotaviť po takej ťažkej prehre je to práve Real.

Preto bez ohľadu na výsledok z prvého stretnutia netreba podozrievať, že v Madride budeme sledovať kvalitný zápas, lebo sa Španieli bez boja určite nevzdajú.

Arsenal z druhej strany touto sezónou v Lige majstrov môže byť veľmi spokojný. Do tejto súťaže sa vrátili vlani, potom čo až päť sezón v Lige majstrov chýbali. Na správnej sú ceste prekonať minuloročný výkon, keď sa zastavili práve vo štvrťfinále. Okrem toho, Arsenal vyzerá veľmi dobre. Pravda v Premier lige pravdepodobne na to nemajú a znovu zostanú bez titulu, ale v Lige majstrov sú výborní a veru by bol postup celkom zaslúžený.

Potenciálne sa v semifinále môžu stretnúť s ďalším predstaviteľom Anglicka Aston Villou, ale je na to malá pravdepodobnosť, lebo Villa v prvom stretnutí s PSG v Paríži prehrala 1 : 3 a v revanš dueli ten mínus musí dohoniť. Inak PSG v tejto sezóne už eliminoval jeden anglický klub, Liverpool v predchádzajúcom kole.

A na záver treba spomenúť aj duel Bayern Mníchov – Inter Miláno. Taliansky celok za chotárom vyhral 2 : 1 a bližšie je k postupu aj keď, okrem gólov, všetky ostatné štatistické ukazovatele boli na strane Bavorov.

Preto možno v kontexte tohto dvojzápasu treba byť najobozretnejší, zvlášť preto, lebo už neplatí pravidlo o väčšom počte vsietených gólov za chotárom. Bayern určite má nadostač kvality výsledok zvrátiť, takže Inter na svojom teréne musí byť veľmi obozretný.

Odvetné zápasy štvrťfinále sa hrať budú 15. a 16. apríla. Potom už nasledovať budú semifinálové dvojzápasy koncom apríla a na začiatku mája. Finále Ligy majstrov v sezóne 2024/2025 sa hrať bude v Mníchove 31. mája. Momentálne sa zdá, že populárnu, takzvanú ušatú trofej získa iný celok v porovnaní s predošlým rokom…