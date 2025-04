Po tom, čo spoločnosť STUP Vršac koncom minulého roka skrachovala, občania Vršca a obcí Plandište a Alibunár zostali bez autobusového spojenia s Belehradom a Novým Sadom. Patria sem aj občania Hajdušice či Jánošíka, ktorí boli počas týchto mesiacov odkázaní iba na automobilovú prepravu.

Avšak odvčera spoločnosť Pantransport z Pančeva podľa rozhodnutia Ministerstva stavebníctva, dopravy a infraštruktúry zaviedla medzimestskú prepravu cestujúcich na relácii Vršac – Alibunár – Pančevo – Belehrad.

Keď ide o odchody z Plandišta do Belehradu, zatiaľ je iba jeden termín – 5.35 (v pracovný deň) a o 14.30 (v nedeľu a počas sviatku).

Keď ide o prepravu do Nového Sadu, tú bude mať na starosti spoločnosť AleNik z Vršca. Autobusy budú prepravovať od pondelka 14. apríla. Zatiaľ v pracovný deň z Vršca budú odchádzať o 5.20 a 7.50, v sobotu, nedeľu a počas sviatkov o 13.45, pokým z Nového Sadu do Vršca odchod bude o 10.30 a 14.40, resp. 17.30.

Vzhľadom na to, že iba do Nového Sadu bolo kedysi 6 odchodov a teraz iba dva, resp. jeden, už teraz je očividné, že bude potrebné oveľa viac odchodov, ak máme na zreteli počet cestujúcich, najmä žiakov a študentov, ktorí cestujú do Zreňanina alebo Nového Sadu. Vyriešená nie je ani preprava cestujúcich z dedín, ktoré nie sú na trase Vršac – Alibunár – Pančevo – Belehrad, resp. Plandište – Belehrad. Slovom, mnoho nedoriešených otázok, ktoré už niekoľko mesiacov trápia občanov tejto časti Banátu.