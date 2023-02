Uctievajúc zákonné ustanovenia od polovice novembra minulého roka bez ohľadu na poveternostné podmienky zimné služby cestárskych a komunálnych podnikov musia byť v strehu. Aj v staropazovskom VKP Čistoća sú pripravení v prípade potreby reagovať.

O zjazdnosť ciest na území Staropazovskej obce sa v zimnom období stará i uvedená zimná služba. Na Technickej báze tohto pazovského komunálneho podniku technika je pripravená a zabezpečené je i dostatočné množstvo soli i iných materiálov na posypanie po cestách. Zimná služba disponuje šiestimi prevádzkyschopnými vozidlami. Aj vozidlom, ktoré vykonáva 24-hodinový dohľad na kritických častiach ciest na území Obce Stará Pazova. Medzi kritické časti patria nebezpečné zákruty, nadjazdy a zjazdy.

Ulice sú rozdelené na prioritné ulice, ktoré sa čistia do 24 hodín od sneženia a zahŕňajú cesty vedúce do Starej Pazovy: cesta Surduk – Stará Pazova, Krnješevci – Stará Pazova, Krnješevci – Bánovce. Do tejto kategórie patria aj prístupové cesty k zdravotníckym ustanovizniam, k hasičskej a policajnej stanici. Ulice druhej priority sa čistia od 24 až 48 hodín po snežení a zahŕňajú prístupy k inštitúciám súvisiacim so vzdelávaním, nákupmi, ako aj ulice, ktoré sa križujú s ulicami prvej priority, pričom treťou prioritou sú všetky ostatné ulice, námestia a pešie zóny.