Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes povedal, že Aljbin Kurti nechce hovoriť v Bruseli a že sa nedosiahol dialóg, pretože Priština nechce dialóg, ale uznáva tzv. samostatné Kosovo.

„K dialógu nedošlo, lebo dialóg nechcú. Dokonca chceli uznanie de jure cez spomínané tri podmienky. Toto už nie je de facto, toto je uznanie de jure a to je to, čo hľadali, to chceli,“ povedal prezident Vučić. Poznamenal, že Kurti nechce hovoriť, zatiaľ čo my áno, a to o akejkoľvek dohode.