Prezident Srbska Aleksandar Vučić predstavil včera program Skok do budúcnosti – Expo 2027.

Avizoval, že vklady do projektov v nadchádzajúcich štyroch rokoch budú na úrovni ročného rozpočtu – 17,8 miliardy eur. Ako povedal, priemerný plat v tomto roku bude aj do 958 eur, nasledujúci rok 1 056 a do roku 2027, keď bude prebiehať Expo 2027, priemerný plat bude 1 400 eur, v Belehrade do 1 800, a výška priemernej penzie a minimálnej mzdy bude 650 eur.

O investíciách do roku 2027 hovorili aj predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabićová, ministerka vedy, technologického rozvoja a inovácií Jelena Begovićová a minister financií Siniša Mali.