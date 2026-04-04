V nákupnom stredisku BIG Pazova sa včera uskutočnila mimoriadna akcia dobrovoľného darcovstva krvi. Akcia bola organizovaná s cieľom udržať stabilné rezervy krvi pre potreby zdravotníckych ustanovizní.
Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi pravidelne využíva priestory aj tohto nákupného strediska prostredníctvom mobilnej transfúznej stanice – tansfúziomobilu. Týmto spôsobom priblížili darovanie krvi verejnosti aj mimo štandardných uzavretých priestorov.
Táto akcia bola prvou zo štyroch naplánovaných darcovských akcií v staropazovskej obci počas mesiaca apríl. Všetci ľudia veľkého srdca, ktorí včera nestihli darovať krv, budú mať ďalšiu príležitosť už v stredu 8. apríla keď bude transfúziomobil opäť pristavený v nákupnom stredisku v rovnakom časovom intervale od 15.00 do 18.00 hodiny. Ako sa dozvedáme od Nikolu Vulinovića, spolupracovníka pre túto oblasť v ČK Stará Pazova, včerajšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi bola veľmi úspešná a za tri hodiny krv darovalo 30 dobrovoľných darcov.