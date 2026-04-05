1588 – narodil sa Thomas Hobbes, anglický filozof, teoretik štátu a práva.
1722 – holandský moreplavec Jakob Roggeven objavil Veľkonočný ostrov.
1848 – v Skalici začal Daniel Gabriel Lichard vydávať prvé slovenské hospodárske periodikum: Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život.
1865 – zomrel Kornelije Stanković, srbský skladateľ a pianista.
1887 – kráľ Milan Obrenović vymenoval prvých 16 členov Kráľovsko-srbskej akadémie, dnešnej Srbskej akadémie vied a umení, ako aj Josifa Pančića za predsedu.
1908 – narodil sa Herbert von Karajan, rakúsky dirigent, najznámejší a komerčne najúspešnejší dirigent 20. storočia.
1955 – Winston Churchill rezignoval na funkciu britského ministerského predsedu.
1958 – zomrela Isidora Sekulićová, srbská spisovateľka, výtvarná kritička, prvá členka Srbskej akadémie vied a umení.
1998 – na japonskom ostrove Awadži slávnostne otvorili najdlhší dopravný visutý most na svete – most Akaši-Kaikjo s rozpätím 1991 metrov.
1999 – lietadlá NATO zasiahli raketami centrum Aleksinca, pričom zahynulo najmenej 17 civilistov. Počas útoku na Vranje zahynuli dve osoby. NATO zaútočil aj na centrum Zemunu a na Dunaji zbúral nový železničný most medzi Bogojevom a Erdutom.